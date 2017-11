Cemitérios de SP devem receber 1 milhão de pessoas neste feriado

Aproximadamente 1 milhão de pessoas devem visitar os 22 cemitérios da capital paulista, nesta quinta-feira, 2, dia de finados.

A prefeitura organizou uma força tarefa para receber os visitantes. Os cemitérios estarão abertos no horário regular, das 7h às 18h.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) também irá monitorar o trânsito nas imediações dos principais cemitérios de São Paulo. Agentes vão orientar o desvio de trânsito e travessia de pedestres.

A Sabesp irá disponibilizar carros pipa para os cemitérios com maior fluxo de visitantes, caso haja necessidade do recurso. As prefeituras regionais mantêm equipes em prontidão para a execução do serviço de limpeza no entorno dos cemitérios, durante e após o horário de funcionamento.

Linhas de ônibus. Para facilitar o deslocamento das pessoas que pretendem visitar algum dos cemitérios da cidade de São Paulo algumas linhas de ônibus vão contar com placas no para-brisa indicando os cemitérios que fazem parte do itinerário.

Além das linhas convencionais, a SPTrans ativou uma linha especial para atender aos visitantes do cemitério da Vila Formosa, na zona leste, o maior cemitério da América Latina. A linha 233F/10 Term. A.E. Carvalho – Term. Vila Carrão fará o transporte até o local com oito ônibus. A linha será tarifada normalmente e aceitará o Bilhete Único. Outras dez linhas de ônibus municipais terão seus itinerários desviados.

Para mais informações acesse o site da prefeitura.

Fonte: Estadao Conteudo