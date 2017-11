Ceará libera ônibus para alunos da rede pública prestarem Enem

Os mais de 101 mil estudantes de escolas públicas no Ceará que fazem o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017 neste domingo, 5, e no próximo, 12, podem se transportar gratuitamente com ônibus e vans pelo Estado usando o “passaporte Enem”. Além disso eles recebem o kit Enem com água mineral, frutas e barra de cereal e caneta. As medidas foram tomadas para incentivar os alunos da rede pública a fazerem a prova.

Em Sobral, a 240 quilômetros de Fortaleza, a prefeitura liberou a catraca do metrô neste domingo e no próximo das 10h às 19h, com intervalo das 14h às 15h, para os mais de 11 mil participantes do Enem, independentemente de serem de escola pública ou particular.

No Ceará são 365.253 inscritos no Enem 2017, sendo 125.742 em Fortaleza, cidade com maior número de candidatos. O maior número de inscritos no Ceará está na faixa etária dos 17 anos (59.028 candidatos) e o menor, acima de 60 anos (504).

Uberlândia

Na cidade do Triângulo Mineiro, a prefeitura oferece neste domingo três linhas de ônibus especiais para os estudantes do Enem 2017.

A primeira é a S907, que fará o trajeto Terminal Central – Unitri, das 10h50 às 12h30 e das 16h às 19h10. A segunda é a linha S917, que percorrerá o Terminal Central até a Faculdade Pitágoras, das 10h35 às 12h35 e das 15h30 às 20h. O terceiro ônibus, S927, trafegará entre o Terminal Central e a Uniube, das 10h55 às 12h40 e das 16h às 19h15. Além disso, a frota das rotas convencionais será ampliada durante o início e fim da tarde deste domingo.

Fonte: Estadao Conteudo