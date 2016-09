Casal tenta pagar posto de gasolina com ‘papel sagrado’ após abastecer

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Um episódio um tanto quanto inusitado surpreendeu funcionários de um posto de gasolina localizado no município de Caçapava, em São Paulo. Um casal de religiosos, ao completar o tanque de uma caminhonete com diesel, tentou pagar o valor de R$ 115 com papéis em branco, alegando que eram sagrados e tinham o valor equivalente a dinheiro. A cena, que chamou a atenção até da PM, ocorreu na última semana.

Atônito, o frentista recorreu ao gerente que, por sua vez, também teve como resposta que aqueles papéis eram dinheiro. “Em 10 anos que estamos aqui, nunca vimos nada assim. E olha que já vi de tudo”, afirmou o gerente ao portal G1. A Polícia Militar acabou sendo chamada ao local.

A PM informou que, a princípio, eles aparentavam ser “pessoas humildes” e que “foram mal orientadas”, não se tratando de uma caso de intenção criminosa, tendo em vista que eles não foram agressivos e não tentaram fugir em momento algum. Ao G1, o subtenente da PM Telmo Venâncio disse: “Acredito que é um caso em que religião e fanatismo orientaram pessoas de poucas instruções, que não têm muita informação.”

Como o casal se recusou a pagar a conta, o combustível foi retirado do veículo. Nenhum boletim de ocorrência foi registrado.