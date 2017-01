Casal de São Paulo se agride por causa do Facebook

O uso do Facebook provocou cenas de discussão e pancadaria entre um casal nesse sábado (28) em Piracicaba, São Paulo.

A Polícia Militar foi acionada pela mãe do rapaz, 27 anos. Segundo ocorrência, o jovem teria começado a bater na namorada, 25 anos, quando foi questionado sobre postagens nas redes sociais. No entanto, o rapaz alega que foi agredido primeiro e revidou. As informações são do G1.

A mãe do jovem, 52 anos, disse à polícia que os móveis da residência foram quebrados durante a briga. O caso foi registrado pela Polícia Civil como lesão corporal e danos.