Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

O comentarista da Rede Globo, Walter Casagrande finalmente assumiu o namoro com a cantora Baby do Brasil.

“Não é um namorinho para aparecer, é uma coisa séria mesmo” disse o comentarista, ao UOL Esporte. Eles estão juntos há cerca de quatro meses.

Baby é pastora e fundadora do Ministério do Espírito Santo de Deus em Nome do Senhor Jesus Cristo.

Por influência de Baby, o comentarista vem se aproximando da religião.