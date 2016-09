Casa do Saber oferece bolsas para cursos presenciais

A Casa do Saber abriu 540 vagas de bolsa de estudo destinadas a estudantes universitários de baixa renda e professores da rede estadual do ensino fundamental e médio. As inscrições estão disponíveis para cursos presenciais sobre Filosofia, Artes, História, Cinema, Moda, Música, Gastronomia, Psicologia e Ciências Sociais. Apenas os cursos com degustações ou vivências externas não estão incluídos no programa.

A inscrição deve ser feita por e-mail, com no mínimo uma semana de antecedência para o início de cada curso, que terá cinco vagas reservadas para bolsistas.

A programação completa está disponível no site da Casa do Saber e o aluno pode solicitar até duas bolsas por semestre. Ele recebe certificado de conclusão se cumprir pelo menos 75% da carga horária.

Os professores interessados devem enviar e-mail para a Secretaria Estadual de Educação, com informações pessoais e profissionais, além de um texto de até três parágrafos sobre a expectativa do curso escolhido.

Já os alunos precisam enviar a solicitação para o e-mail da Casa do Saber (bolsas@casadosaber.com.br), com comprovação de renda familiar, informações acadêmicas e pessoais, além do texto.

Fonte: Estadao Conteudo