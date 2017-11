Carreta com cosméticos tomba e pega fogo na Rodovia Anhanguera, em Jundiaí (SP)

Uma carreta, carregada com cosméticos, tombou e pegou fogo na manhã desta quinta-feira (2) no km 61 da Rodovia Anhanguera, em Jundiaí, interior de São Paulo. O motorista fazia uma curva na alça de acesso para a Rodovia Bispo Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, sentido de Itu, às 9h45, quando a carga pendeu para o lado direito e o veículo tombou no acostamento.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Jundiaí, houve vazamento de combustível e o veículo pegou fogo em seguida, com danos também para parte da carga.

Motoristas que passavam pelo local na hora do acidente relataram que ouviram várias explosões e viram o motorista saindo correndo. A fumaça escura do incêndio podia ser vista a quilômetros de distância. Doze bombeiros, em quatro viaturas, combateram as chamas por cerca de uma hora.

O motorista teve lesões leves e foi atendido por uma equipe médica da concessionária.

A concessionária que administra a Anhanguera, a AutoBAn, interditou a alça no sentido de Itu, sem previsão de liberação. Já no sentido de Itatiba, a Rodovia Dom Gabriel ficou fechada por cerca de duas horas. O trânsito da Via Anhanguera para Itu, Itupeva e Cabreúva foi desviado para o trevo do km 65, mas chegou a formar um congestionamento de dois quilômetros.

Fonte: Estadao Conteudo