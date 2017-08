Caio Castro usa cueca especial para não mostrar seus ‘atributos’ em ‘Novo Mundo’

Personagem do ator estava com as calças marcadas sem usar essa cueca especial

Caio Castro está usando uma cueca especial para gravar a novela ‘Novo Mundo’. Segundo o colunista Leo Dias, a produção da trama achou melhor dar uma cueca mais apertada para Caio para evitar que os ‘atributos’ do ator não aparecerem marcados na calça apertada que seu personagem tem que usar nas gravações.

Recentemente, Caio Castro afirmou que só aceitou o desafio se seu personagem falasse o português de Portugal.

Publicidade

“Você chega e fala um português com sotaque quase sendo outro idioma. Obviamente que no começo as pessoas vão estranhar, eu estranhava. As pessoas iam escutar pela primeira vez e ‘torcer o ouvido'”, contou em entrevista ao portal UOL.

“Estou encantado com Dom Pedro. Acho que o conheço mais do que ele se conhecia. Tentei ser fiel ao personagem, o máximo possível. Usei da fidelidade para achar uma poesia, uma pincelada de poema nesse personagem. Mas tem algumas coisas muito minhas. Quis deixar ele mais irreverente”, completou o astro.