Cachorra morre soterrada após salvar família de deslizamento de terra

Os latidos insistentes da cachorra ‘Menina’ levaram a doméstica Simone Nascimento da Silva, de 32 anos, a sair de casa, no bairro Pró-Morar, em Votorantim, interior de São Paulo, e ir para o quintal checar o motivo da intranquilidade do cão de estimação. Quando passou pela porta, Simone só viu o barranco ruindo sobre a casa. Ela teve tempo de puxar o sobrinho Gabriel, de 9 anos, que estava ao lado do cachorro, e se jogar com ele para o lado. A ‘Menina’ acabou morrendo, soterrada pelo deslizamento de terra e escombros.

O acidente, causado pelas chuvas, aconteceu na manhã de terça-feira, 6, mas até agora a mulher lamenta não ter podido salvar também a cachorra. “Estou triste por perder minha cachorrinha, mas ela deve estar feliz por ter conseguido me avisar em tempo de me salvar e ao Gabriel. Ela era louca pelo menino. É uma heroína”, disse.

O deslizamento derrubou o muro e atingiu a estrutura da casa simples, parte em alvenaria, parte em madeira, onde Simone reside com o menino.

Ela contou que, à noite, havia chovido muito. “Eu cuidava do serviço na cozinha e o Gabriel tinha ido para o quintal com a ‘Menina’, quando ela começou a latir muito. Não parava, parecia desesperada e resolvi olhar. Foi sair e vi tudo caindo. Só deu tempo de pegar ele e puxar. O chinelinho dele ficou enterrado junto com a cachorra.”

A casa fica na parte baixa de um terreno onde existe um campo de futebol. O local acumula água. A prefeitura informou que, recentemente, foram realizados serviços de limpeza no terreno.

Equipes da Defesa Civil estiveram no local e coordenaram a remoção da terra molhada e dos escombros. O cão morto foi enterrado pela dona.

Dois cômodos do imóvel foram interditados, assim como parte da casa vizinha. A prefeitura informou que a área continua sendo monitorada e que a assistência social está prestando auxílio à família da moradora.

