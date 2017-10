Brasília sedia workshop para debater a Endometriose

Para debater sobre a doença que atinge mais de 10% das mulheres brasileiras em idade fértil, foi promovido no dia 31 de outubro, um Workshop de Design Thinking sobre Endometriose, em parceria com a Johnson&Johnson Medical Devices e a Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal. A metodologia de design thinking vem sendo aplicada para desenvolvimento de políticas públicas e novas opções para a medicina, com foco em pessoas (Human-centred) e inovação.

O encontro aconteceu no Espaço 365 na 705 Norte, e envolveu médicos, representantes da academia, governo, profissionais de saúde, pacientes e sociedade civil. O workshop teve atividades interativas para ser discutido sobre o diagnóstico da doença, o grande impacto na saúde, vida social e profissional dessas pessoas.

Apesar da incidência, o diagnóstico e tratamento da doença no Brasil ainda não atinge todas as mulheres. O objetivo do workshop foi desenvolver juntos propostas de intervenções capazes de impactar positivamente a vida destas mulheres que sofrem de Endometriose.