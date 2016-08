Brasileira de 17 anos é detida no aeroporto de Miami

A brasileira Liliana Matte, de 17 anos, foi detida no aeroporto Opa Locka Executive, em Miami, nos Estados Unidos, no dia 22 de agosto e levada para um abrigo para menores em Chicago, no Estado de Illinois. Na manhã desta segunda-feira, 29, a mãe da adolescente, Anaíse Matte, embarcou em Roraima rumo aos EUA para tentar a liberdade da filha.

Segundo Anaíse, Liliana chamou a atenção no aeroporto por tirar uma selfie em uma área restrita. A mãe contou que soube da situação da filha no dia 23.

Ela ficou detida no aeroporto até o dia 24 e em seguida foi transferida para o abrigo, onde está usando uniforme do local e não tem acesso aos seus pertences.

Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, Anaíse disse que está levando a documentação solicitada pelo governo para liberar a filha e que pedirá ajuda à embaixada brasileira em Chicago. A mãe contou que conversou com ela, pelo telefone. “Podemos nos comunicar com ela apenas por dez minutos, duas vezes na semana, em ligações vigiadas. Ela chora desesperada cada vez que nos falamos. Não temos previsão de quando isso será resolvido.”

Liliana, que está de férias com amigos em viagem pelos Estados Unidos, deveria retornar ao Brasil no dia 1º de setembro, para participar do Miss Brazil Model 2016, que será realizado no segundo fim de semana do mês, quando a jovem deve passar a faixa de miss para a campeã do concurso deste ano.

