BR-116 apresenta tráfego lento entre Miracatu e Serra do Cafezal

Pelas estradas que cortam o Estado de São Paulo, o motorista só enfrenta tráfego lento na federal Regis Bittencourt (BR-116), entre os quilômetros 347 e 349 – trecho que vai de Miracatu a Serra do Cafezal em direção ao Paraná – pelo excesso de veículos. As informações são da concessionária Auto Pista Regis Bittencourt.

Na rodovia federal Presidente Dutra, que interliga os Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, o motorista trafega sem encontrar focos de lentidão nos dois sentidos nesta manhã desta quarta-feira, feriado de 7 de setembro, informa a concessionária Nova Dutra. Sinal verde também para o motorista que utiliza, nesta manhã, a rodovia federal Fernão Dias – tanto no sentido de São Paulo a Belo Horizonte como na mão contrária.

O fluxo de veículos também encontra-se normal em todas as rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI). O SAI permanece em operação normal (5×5). Em direção ao litoral, os motoristas utilizam as pistas sul da Via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes.

No sentido São Paulo, a viagem está liberada pelas pistas norte das duas rodovias. As informações são da Ecovias, empresa que administra as estradas do complexo Anchieta-Imigrantes.

Nas estaduais Raposo Tavares e Castello Branco, que ligam a capital paulista ao interior do Estado, o tráfego segue normal nos dois sentidos na manhã desta quarta.

Segundo a Autoban, empresa que administra o sistema Anhanguera e Bandeirantes, o tráfego também era bom nos dois sentidos das duas rodovias nesta manhã.

Fonte: Estadao Conteudo