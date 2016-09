Bíblia é furtada de igreja no Leblon; polícia investiga intolerância religiosa

Tweet no Twitter

Um homem entrou em uma igreja católica do Leblon, bairro nobre da zona sul do Rio, e saiu levando a Bíblia que ficava no altar. O furto ocorreu na manhã da última segunda-feira, 19, e foi testemunhado por dois fiéis. <p><p>A Polícia Civil começou a investigar o crime nesta quarta-feira, 21, e tenta esclarecer se a motivação é econômica ou relacionada a intolerância religiosa.<p><p>O crime ocorreu na Paróquia Santa Mônica, situada na Avenida Ataulfo de Paiva, por volta das 11 horas. Às 7 horas, tinha sido celebrada uma missa.<p><p>A 14ª DP (Leblon), que investiga o caso, solicitou à paróquia imagens de câmeras de segurança, para tentar identificar o ladrão. <br /><br /><b>Fonte: </b>Estadao Conteudo