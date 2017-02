Bar dribla proibição de ocupar as calçadas e põe mesas em caminhões

Depois de ser proibido, há uma semana, de colocar mesas na calçada, o Bar Zanuzi, na Rua Alfredo Chaves, em Caxias do Sul, driblou o veto colocando as mesas em dois caminhões estacionados em frente ao estabelecimento, na última sexta-feira (3). Os veículos foram cedidos por empresários da cidade.

Segundo o dono de um dos veículos, Raul Segalla, de 70 anos, a cessão do caminhão não tem como objetivo protestar contra a proibição. “Diante da criminalidade que toma conta da cidade e de outros problemas, o que menos atrapalha são as mesas na calçada. No momento em que você obriga as pessoas a ficarem cada vez mais presas, seja dentro de casa ou de estabelecimentos, dá a chance para criminosos ocuparem a rua”, justifica.

O proprietário do estabelecimento, Sílvio Zanuzi, se disse feliz com a iniciativa dos clientes. “Fiquei surpreso. As pessoas passam aqui e buzinam. Foi uma forma diferente de mostrar que elestambém querem ser atendidos aqui fora”, afirmou. A expectativa dele é que nesta semana, as mesas possam voltar para a calçada, após envio de um pedido de liberação.