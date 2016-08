Bandeiras LGBT instaladas no Largo do Arouche serão permanentes

A Prefeitura de São Paulo vai tornar permanentes as bandeiras LGBT no Largo do Arouche, na região central da capital. A decisão foi tomada pela administração municipal após pedido de ativistas. Sete bandeiras foram instaladas em 28 de junho, no Dia do Orgulho LGBT, e vão continuar no local.

A ideia, segundo a Secretaria Municipal de Direitos Humanos, é também instalar bandeiras em vias do entorno, como as Ruas Vieira de Carvalho e Aurora. A Rua Frei Caneca também é uma possibilidade, embora a Prefeitura não tenha consultado ainda os moradores da região.

Também no Largo do Arouche, até o fim do ano, a Prefeitura quer instalar um posto permanente do Centro de Cidadania LGBT para divulgação e atendimento aos cidadãos. O local também deve passar por reforma no mobiliário e melhorias na limpeza.

Uma petição online foi criada na Change.org pedindo a manutenção das bandeiras no Largo do Arouche. A iniciativa foi do jornalista Helcio Beuclair e o abaixo-assinado alcançou mais de 5 mil assinaturas.

Segundo o coordenador LGBT da Prefeitura, Alessandro Melchior, a decisão pela permanência das bandeiras faz parte da Meta 61 do Programa de Metas da administração, que prevê a requalificação do Largo. “Queremos tornar o Arouche como ocorre em grandes cidades do mundo, onde a comunidade LGBT se encontra em uma região por sentir uma identidade cultural ali”, afirmou.

Fonte: Estadao Conteudo