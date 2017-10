Aulas em escola onde houve ataque a tiros em Goiânia voltam na próxima semana

As aulas da educação infantil e do 1º a 5º ano do ensino fundamental no Colégio Goyases, em Goiânia, serão retomadas só na próxima segunda-feira, 30. Já os alunos de 6º a 9º ano do ensino fundamental voltarão para a escola na terça-feira, 31.

O colégio particular foi palco de um ataque a tiros realizado por um adolescente de 14 anos do 8º ano, na última sexta-feira, 20. Dois adolescente de 13 anos, João Vitor Gomes e João Pedro Calembo, foram mortos com um tiro na cabeça. Outros quatro jovens ficaram feridos. Um deles recebeu alta hospitalar na manhã de domingo, 22. O ataque aconteceu dentro da sala dos alunos do 8º ano.

Fonte: Estadao Conteudo