Atirador invade colégio particular em Goiânia e mata ao menos duas crianças

Um atentado a um colégio particular em Goiânia deixou duas crianças de 12 e 13 anos mortas e outras sete feridas, na manhã desta sexta-feira (20). O principal suspeito é um estudante, maior de idade. Ele foi contido por policiais. Ainda não se sabe o que motivou a ação.

Cinco viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para socorrer as vítimas dos disparos de arma de fogo. As mortes foram confirmadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As demais vítimas foram encaminhadas para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo).

Publicidade

A Polícia Militar teria sido acionada por uma mulher, que se identificou como professora. Os tiros foram feitos dentro da escola.