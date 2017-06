‘Até mamãe acordou assustada’, diz Tirulipa após ser ‘confundido’ com ladrão

Tweet no Twitter

O humorista Tirulipa, filho do palhaço e deputado federal Tiririca (PR), viralizou nas redes sociais nesta terça-feira (6) ao compartilhar uma notícia para desmentir os boatos de que havia sido preso. Devido à semelhança com o humorista, a foto do homem detido circulou entre internautas.

O autor da publicação compartilhada pelo humorista escreveu: “Gostava tanto do Everson De Brito Silva Tirulipa, mas entrou na vida errada”. Em tom de brincadeira, Tirulipa compartilhou e se defendeu afirmando que o homem na foto não se tratava dele.

“Gente pelo amor de DEUS esse não sou eu, estou recebendo muitas mensagens de amigos preocupados e mandando essa foto dizendo que eu entrei no Crime, pelo amor de Deus esse não sou EU NÃÕÕÕ…. chega de espalhar essa foto dizendo que sou eu, pois até a mamãe acordou hoje assustada e me ligou preocupada dizendo ia colocar o advogado bom pra mim …… misericórdia, tá amarrado, tá queimado em o nome de Jesus”, escreveu o humorista, que aproveitou para dizer que estava em São Paulo para as gravações de um filme.

O post teve mais de 2,5 mil compartilhamentos.