Assalto a restaurante no Itaim Bibi termina com um morto

Três assaltantes invadiram o restaurante italiano Vapiano, no Itaim Bibi, na zona sul, na noite deste domingo, 4, chegaram a roubar os pertences dos clientes e funcionários, mas foram flagrados pela polícia. Houve tiroteio, um ladrão morreu, outro foi preso e o terceiro escapou.

O trio chegou ao local por volta das 23h30, quando o restaurante já havia fechado as portas – o horário de funcionamento é até as 23 horas – e restavam alguns clientes. Eles renderam as pessoas e pegaram seus pertences, enquanto um funcionário acionou a Polícia Militar.

Segundo funcionários do restaurante, que pediram para não ser identificados, os bandidos miravam o caixa eletrônico do local. Eles tentaram fugir pela entrada de funcionários, um corredor estreito que fica na lateral do estabelecimento, separada da de clientes. É neste local que um dos homens foi baleado, segundo os funcionários. “O trabalho hoje de manhã foi limpar a sujeira ali”, disse um deles.

Quando a PM chegou, os três estavam saindo e houve tiroteio. Um dos ladrões foi atingido, o segundo se entregou e o terceiro conseguiu escapar. O assaltante baleado foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital São Paulo e não resistiu.

O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil.

Fonte: Estadao Conteudo