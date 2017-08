Às vésperas do Dia dos Pais, Popó fala sobre relação com o filho gay de 17 anos

Tweet no Twitter

Às vésperas do Dia dos Pais, o ex-lutador de boxe Acelino Popó Freitas, tetracampeão mundial, abriu o coração e falou abertamente sobre sua relação com o filho gay, de 17 anos. A declaração foi dada em entrevista para a apresentadora Daniela Albuquerque.

Em determinado momento Popó declarou: ““Estou aqui, em primeira mão declarando para vocês: ‘Eu tenho um filho de 17 anos que é gay. Meu tratamento com ele é de igual para igual… Mesmo sendo lutador de boxe, que tem aquela coisa do machismo, do homem que bate, temos que tratar nossos filhos como nossos amigos. Se não tratarmos bem em casa, na rua vão maltratá-los”, afirmou.

Ainda na entrevista, o ex-lutador lembrou do momento em que o filho contou para ele que era homossexual: “Nunca desconfiei de nada. Meus irmãos, primos diziam: ‘Tio, o senhor não está vendo nada diferente?. Eu dizia que não, porque sempre criei meus filhos como homem e serão a mesma pessoa pra mim o resto da vida. Chamei pra conversar e ele disse que ainda não tinha se identificado, que sentia atração por meninos. Pouco tempo depois disso, me apresentou namorado”, disse.