Apresentação musical celebra 500 anos da Reforma Protestante em SP

Católicos e evangélicos promovem nesta terça-feira, 24, o Ato Cultural em Comemoração Conjunta dos 500 anos da Reforma Protestante, com uma apresentação musical, às 19h30, no auditório do Teatro da Universidade Católica de São Paulo (Tuca), localizado na Rua Monte Alegre, 1024, Perdizes. O ingresso é gratuito.

A comemoração se iniciará com breves pronunciamentos do cardeal arcebispo de São Paulo, d. Odilo Scherer, e do pastor sinodal Geraldo Graf, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil (IECLB).

Em seguida, o coral e a orquestra da Igreja Batista de Perdizes apresentarão um concerto com músicas religiosas, que incluirá peças de Martinho Lutero.

Fonte: Estadao Conteudo