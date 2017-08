Após quase 5 meses, jovem desaparecido no Acre retorna para casa

Após quasee cinco meses desaparecido, o estudante de psicologia Bruno Borges, de 25 anos, retornou para casa, em Rio Branco (AC), na manhã desta sexta-feira (11). A informação foi confirmada pelo pai do rapaz, Athos Borges. O homem informou que o filho está bem e a família aliviada com a volta dele.

“Nesse momento não vamos comentar muito. Ele já não vai ficar mais em casa, tem muita gente vindo aqui. Ele vai ficar em outro lugar, ele voltou sozinho. Isso é tudo que podemos falar”, disse Athos ao G1.

Relembre o caso

Antes do desaparecimento, Bruno Borges deixou 14 livros escritos à mão e criptografados, alguns copiados nas paredes, teto e no chão do quarto. No quarto do estudante ainda foi encontrado uma estátua do filósofo Giordano Bruno (1548-1600), por quem tem grande admiração, que custou R$ 10 mil.

O primeiro dos 14 livros do jovem entrou para a lista dos mais vendidos da semana, entre 24 e 30 de julho, de acordo com ranking do site PublishNews. Na época do desaparecimento, a Polícia Civil chegou a cogitar que o sumiço de Bruno seria parte de um plano para garantir a divulgação do trabalho deixado por ele.