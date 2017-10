Foi devolvida ao mar uma baleia jubarte, de aproximadamente nove toneladas, encalhada no no canto da Praia Grande, em Arraial do Cabo, desde a noite desse sábado (21). O animal, que tem cerca de 7 metros de comprimento, ficou preso na encosta por quase 20 horas. Bombeiros, biólogos e voluntários trabalharam no resgate.

Durante o trabalho, as equipes jogaram baldes de água para manter o animal vivo.