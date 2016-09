Na manhã deste domingo (18), a atriz Camila Pitanga usou as redes sociais para agradecer o carinho que tem recebido dos fãs após a morte do ator Domingos Montagner em Canindé de São Francisco (SE), na quinta-feira (15). Camila estava com Montagner no momento do acidente.

Com uma foto feita de uma janela, a atriz escreveu:”Tenho recebido um mar de amor e isso tem sido extremamente importante para me fortalecer. Gratidão eterna a todos vocês que estão nessa corrente de amor”.