Após fim de relacionamento com pai de Neymar, Franciely volta a sair com Adriano Imperador

Não demorou muito para que a atriz Franciely Freduzeski voltasse a sair com o Adriano Imperador após o término de seu relacionamento com o pai de Neymar, que colocou um ponto final no romance após ceder à pressão da família. Franciely e Adriano, que tiveram um affair há um tempo, estiveram no aniversário de uma amiga no início desta semana. Os dois, no entanto, preferiram não pousar juntos em fotos. As informações são do jornal Extra.

O namoro entre Neymar pai e a atriz , que era mantido em sigilo, tornou-se público no começo de setembro. No período em que o casal esteve junto, Franciely chegou a visitar Barcelona e esteve presente no leilão beneficente do Instituto Neymar, em São Paulo. A atriz ainda assistiu a uma partida da seleção brasileira contra o Equador, em Porto Alegre.