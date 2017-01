Após acidente, zagueiro da Chapecoense se apresenta ao clube pela primeira vez

O zagueiro Neto, da Chapecoense, voltou ao clube hoje (6) para começar a fazer fisioterapia no local. Esta foi a primeira vez que o jogador voltou à sede da Chapecoense depois do acidente com o avião que levava o time para um jogo em Medellín, na Colômbia, em 29 de novembro do ano passado. Ele é um dos seis sobreviventes de 77 pessoas que morreram ,entre atletas, membros do clube, tripulantes e jornalistas.

Segundo a assessoria de imprensa da Chapecoense, o trabalho de fisioterapia, que já vinha sendo feito com Neto, deve continuar no clube, com os fisioterapeutas Marcos Antonio Bilibio, Guilherme Dias Carli e Diego Faudeuille. Neto se apresentou junto com o restante do time. O zagueiro foi o último sobrevivente da queda do avião da Lamia a ser socorrido. Ele teve alta do hospital da Unimed de Chapecó antes das festas de final de ano.

Apenas o goleiro Jackson Follmann permanece internado. Ele foi submetido, na tarde da última segunda-feira (2), a uma cirurgia no joelho esquerdo, para fusão óssea da articulação. Segundo a assessoria de imprensa da unidade Hospitalar da Unimed Chapecó, onde ele permanece internado, a operação transcorreu sem problemas.