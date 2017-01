Tweet no Twitter

Rodrigo Santoro e a mulher, Mel Fronckowiak, serão pais pela primeira vez. O casal está esperando uma menina. De acordo com a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, esse era um sonho antigo do ator, que tem 41 anos.

Até o momento, o casal contou a novidade apenas para a família e amigos próximos. A barriga de Mel, que é apresentadora do programa “Destino certo” no +Globosat, já começou a aparecer.