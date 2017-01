Ao som de Titãs, campanha da Unicef pede doações ‘antes que seja tarde’

Tweet no Twitter

Nesta segunda-feira, 23, a Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, divulgou um vídeo de sua nova campanha. Intitulado de #AntesQueSejaTarde, o vídeo traz crianças cantando a música “Epitáfio” do Titãs, e tem como intuito promover o trabalho da Unicef com crianças vulneráveis e pedir doações.

No vídeo, crianças aparecem cantando as frases como “devia ter trabalhado menos” e “ter feito o que eu queria fazer” da canção dos Titãs. No fim, a Unicef faz um apelo: “A vida deles depende de você. Doe agora. Antes que seja tarde”. O grupo brasileiro cedeu os direitos da música para a campanha.

Fonte: Estadao Conteudo