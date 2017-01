André Gonçalves ameaça Leo Dias após troca de farpas entre o jornalista e Dani Winits

Danielle Winits, André Gonçalves e Leo Dias se envolveram em uma grande polêmica nesta sexta (6). A confusão começou após o colunista do jornal “O Dia” publicar uma notícia afirmando que a atriz teria exigido prioridade na fila de embarque do Aeroporto Galeão (RJ) alegando que estaria grávida. Na ocasião, o casal estaria indo para Nova York, onde passariam a virada do ano.

Winits não gostou da publicação e alfinetou o jornalista em sua página nas redes sociais.”Leo Dias (pseudojornalista) é um ser humano que merece muito além do que 15 minutos de fama a qual tanto persegue anos a fio. Merece ser suprido de amor, tamanha carência a qual esmaga esse peito desnutrido de afeto. Merece um basta em si mesmo, tamanha falta de respeito para com o próximo. Merece ser amado pelo amor que o falta, pela mentira que o completa, pela incompletude que o cerca. S.O.S. Leo Dias”, escreveu a atriz.

O colunista não deixou a provocação passar em branco e disparou: “Essa é Danielle Winits brigou com a pessoa errada! Me ataca porque eu contei que, para furar a fila da classe econômica da American Airlines, ela disse estar grávida! Tenho testemunhas. Passageiros relataram. Eu não disse que você está grávida. Só que é mais uma mentira que você conta. Aliás, quer que eu lembre da última mentira que você contou para o Amaury Nunes, seu ex???”, disse Leo.

Em seguida, o colunista completou: “Vocês foram jantar na pizzaria Braz, na Barra da Tijuca (no Rio). Ele tinha acabado de chegar de um período nos Estados Unidos. O garçom, educado, perguntou se você queria o mesmo vinho da semana passada que estava em falta. Amaury olhou para você e perguntou: ‘Ué, você não bebe vinho, com quem você esteve aqui?’. Ao invés de falar para o Amaury que levou seu amante personal trainer, você foi fazer um escândalo com o coitado do garçom, lembra Danielle???.”

Leo Dias ainda conta que o garçom foi humilhado e a atriz exigiu que a pizzaria demitisse o funcionário por expor sua vida pessoal. “Isso eu não contei, Danielle. Porque eu achava que as suas mentirinhas públicas eram inofensivas. Coitado do Amaury. O único que te aturou, não por muito tempo. Você me chama de pseudojornalista? Qual foi seu grande papel na TV? Mostrando seu corpo? Que há muito tempo não é mais o mesmo. Danielle, se enxergue. Você é uma farsa. Ninguém te atura por muito tempo. Nem seus amigos (e conhecidos muitos exs), nem os que foram pra cama com você (que não foram poucos, talvez dezenas), mas não ficou nenhum. Olhe pro espelho antes de falar de mim”, concluiu.

Não bastasse a confusão, André Gonçalves, marido de Danielle, também entrou na briga para defender a amada e postou um vídeo em que aparece ameaçando o jornalista. “Olá, Leo Dias. Deixa eu te falar uma parada, já que você não respeita ninguém. Já que você mente e inventa um monte de mentira… É o seguinte: não tem processo, eu vou quebrar seus dentes, meu filho! Seu cheirador de cocaína, filho da p… Vou quebrar seus dentes! Não tem Justiça, eu vou quebrar você, seu filho da p… Por causa da tua mentira, sacou?.”

Xiiii…..