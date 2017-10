Ana Maria Braga ‘sumiu’ de seu programa para retirar câncer de pele

Tweet no Twitter

Na semana passada, Ana Maria Braga sumiu repentinamente de seu programa na Globo, sendo substituiída por Zeca Camargo e Patricia Poeta. O sumiço teve motivo: a apresentadora foi submetida a uma cirurgia em um hospital de São Paulo após ser diagnosticada com câncer de pele no rosto.

Após a retirada do tumor, a loira passou os últimos dias descansando na fazenda dela, em Sorocaba, conforme informações do jornalista Leo Dias. Após o procedimento, Ana Maria fez, neste domingo, sua primeira aparição.

Ela particiou da gravação da vinheta de fim de ano da Globo, ao lado dos colegas de emissoras. Bastante disposta, a apresentadora voltou ao comando do Mais Você nesta segunda (23).

“Esse final de semana foi uma festa. A gente foi dar uma descansadinha para ficar com a pele mais bonita, para ficar mais luminosa. De vez em quando precisa, sabia disso?”, disse ela.

“Queria dizer um monte de coisas, um monte de gente que me ligou, muito obrigado. Muito obrigado pela atenção, tá tudo muito bem, não aconteceu nada”, emendou a loira, sem mencionar o procedimento em que havia passado.

Histórico

Esta não é a primeira vez que Ana Maria enfrenta este tipo de problema. Em 1991, ela identificou um câncer de pele e foi curada. Em 2001, precisou passar por um tratamento radioterápico por conta de um carcinoma no canal anal. Em dezembro do ano passado, Ana Maria anunciou no ‘Mais Você’ que tinha sido operada de um câncer pulmonar.