Americanos sumidos no Pará são localizados

Uma família americana, que estava desaparecida desde o domingo (29), quando a balsa com a qual seguiam de Belém para Macapá foi atacada por criminosos armados que realizaram um assalto, foi reencontrada nesta quarta-feira (1º). Quando a polícia chegou ao local do crime, Adam Harteau, de 39 anos, Emily Harteau, de 37, e as duas filhas do casal já não estavam mais na embarcação. A van com a qual viajavam e pertences foram deixados para trás. A polícia paraense montou uma operação para investigar o caso.

Segundo a Secretaria de Comunicação do governo, a família foi encontrada na Vila Curumú, próximo ao local do assalto, e eles foram acolhidos pela população ribeirinha. Na quarta (1º) à noite, eles voltavam para a cidade de Breves para receber atendimento médico e prestar depoimento à polícia. Os investigadores não divulgaram informações sobre o motivo do sumiço.

A Balsa Andorinha estava navegando pelo Rio Furo Grande, ao norte da Ilha de Marajó, e se aproximava do território amapaense no momento do crime no domingo (29).

A Secretaria de Segurança Pública do Pará (Segup) disse que “piratas” atacaram a embarcação. Ao localizar a balsa, a polícia identificou a van utilizada pela família, que foi conduzida até Macapá. Segundo relato das vítimas, os assaltantes estavam fortemente armados e levaram parte da carga do barco.

A Segup disse que agiu em três frentes: a primeira consistia na abertura de inquérito para apurar o desaparecimento com atuação das forças policiais e do grupamento aéreo; a segunda frente tentava contatos com familiares em Florianópolis e nos Estados Unidos; e, por fim, o roubo à balsa era investigado em um inquérito separado, com auxílio de helicóptero para buscas na região da cidade de Breves.

“O empurrador e a balsa teriam sido deslocados para uma área conhecida como Porto dos Dias, onde os piratas retiraram os produtos do roubo e abandonaram as embarcações, deixando os tripulantes e passageiros presos. Com a chegada da polícia, foi constatado que Adam Harris Harteau, Emily Faith Harteau e as duas crianças, de aproximadamente 3 e 7 anos, já não estavam mais na balsa”, declarou a secretaria paraense.

A imprensa internacional repercutiu o caso. Os ingleses Daily Mail e The Sun falavam em “terror na Amazônia”.

Aventura. Adam, que é artista, e Emily, designer de moda, viajam pela América desde 2012 e tiveram a segunda filha em Florianópolis (SC), em junho de 2014. Eles se locomovem pela van encontrada na balsa. O último registro online da família ocorreu no sábado (28) quando o veículo atolou em uma estrada com lama entre Salvador e Recife, provavelmente um registro antigo.

Em um perfil no Instagram chamado Our Open Road, denominação do projeto da família, eles narram as aventuras turísticas e se classificam como “nômades”. Eles estão viajando desde 2012 em um trajeto da Califórnia à América do Sul.

Em um site em que explica o projeto, a família disse que a viagem é um sonho e que o plano inicial de 12 meses se transformou em “uma vida na estrada”. Para bancá-lo, a família vendeu objetos pessoais em bazares e recorreu ainda a um financiamento coletivo onde pedia US$ 15 mil para o projeto. Com a extensão do plano, recorreram a outras formas de renda, como venda de roupas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

