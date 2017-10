Ambev e Facebook promovem hackathon para startups com causas sociais

A Ambev, dona de marcas como Skol, Antarctica e Brahma, e o Facebook realizam nesta quinta-feira, em São Paulo, um hackathon com o objetivo de desenvolver campanhas institucionais para seis startups de impacto social. As startups escolhidas são focadas em entregar soluções das áreas de educação, saúde, reformas habitacionais e auxílio a crianças. Os critérios de seleção foram o potencial de crescimento, maturidade do projeto e serem de diferentes setores.

A maratona vai contar com a participação de grandes agências de publicidade, como DM9, F/Nazca, Santa Clara e Weiden + Kennedy, em conjunto com times de áreas de negócios e inovações da Ambev e as equipes de Creative Shop. O formato que vai ser utilizado para o exercício é um processo criativo original do time de Creative Shop do Facebook, o Movefast Creativity.

Publicidade

“Esse vai ser um momento de aquecimento para os programas que vamos desenvolver na Estação Hack, centro para inovação do Facebook que será inaugurado em São Paulo até o fim do ano”, explica Mauro Cavalletti, head de Creative Shop para o Facebook no Brasil. “Nossa missão fala sobre dar às pessoas o poder de criar comunidades e nós acreditamos que isso também é essencial na indústria, por isso levamos a colaboração tão a sério no Facebook”, detalha.

Os times da Ambev da área de inovação, marketing, sustentabilidade e tecnologia participarão da maratona para auxiliar com melhores práticas sobre como potencializar seu negócio ao ter uma boa estratégia de comunicação.

“Essas startups já possuem ideias muito bem estruturadas e com alto potencial de impacto na sociedade. Por isso, queremos dividir nosso conhecimento em gestão e comunicação para acelerar esse trabalho e dar mais abrangência ao negócio dessas empresas”, diz Bruno Stefani, gerente de inovação da Ambev. “Além disso, a promoção de hackathons é uma ótima maneira de nos manter próximos de gente boa, criativa e que nos ajude a tornar um mundo melhor”, completa o executivo.

A escolha desses projetos contou com o suporte da Artemisia, organização sem fins lucrativos pioneira no fomento de negócios, parceira do Facebook na Estação Hack.

Sobre a Estação Hack

A Estação Hack São Paulo será o primeiro centro para inovação do Facebook no mundo. O local abrigará diversas iniciativas, como um programa de aceleração de startups com potencial de alto impacto social que será implementado pelo Facebook em parceria com a Artemisia. Além disso, o espaço contará com cursos gratuitos de programação para jovens e workshops sobre empreendedorismo e planejamento de carreira. Ao todo, serão oferecidas bolsas a mais de 7.400 jovens e empreendedores brasileiros por ano nas áreas de programação, planejamento de carreira e gestão de empresas.

Sobre a Ambev

Unir as pessoas por um mundo melhor. Esse é o sonho da Ambev, empresa brasileira, com sede em São Paulo, e presente em 18 países. No Brasil, mais de 32 mil pessoas dividem a mesma paixão por produzir cerveja e trabalham juntas para garantir momentos de celebração e diversão.

A Ambev é uma cervejaria inovadora, que busca sempre novos sabores e formas de surpreender seus consumidores. Além das melhores cervejas, o portfólio conta ainda com refrigerantes, chás, isotônicos, energéticos e sucos, de marcas como Antarctica, Brahma, Skol, Budweiser, Wäls, Colorado, Guaraná Antarctica e Do Bem.

Só em 2016, a cervejaria investiu cerca de R$2 bilhões no país. Mas também quer deixar um legado além dos investimentos. Para isso, conta com uma ampla plataforma de sustentabilidade. Esse compromisso inclui metas claras, divulgadas publicamente, e se traduz em quatro pilares: consumo inteligente, água, resíduo zero e desenvolvimento. Esse trabalho é feito com uma rede de parceiros, pois a Ambev acredita que a construção de um mundo melhor se torna mais rica quando feita em conjunto.