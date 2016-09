Aluna é atingida por bala perdida dentro de sala de aula em Duque de Caxias

Uma estudante de 15 anos foi atingida na cabeça por uma bala perdida, dentro de uma sala de aula do Colégio Pedro II, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, por volta das 14h desta sexta-feira, 2. A adolescente foi submetida a cirurgia para retirada do projétil e, segundo o hospital onde está internada, não corre risco de morte.

A garota cursa o 1ª ano do Ensino Médio no colégio, situado nas imediações do complexo da Mangueirinha. Sua turma estava sem aulas, no pátio da escola, e ela foi à sala para buscar seu telefone celular guardado na mochila. Ao entrar, foi atingida pelo projétil, que entrou pela janela. A suspeita é que o tiro tenha partido do conjunto de favelas.

Segundo nota divulgada pelo colégio, a aluna ficou ferida em uma sobrancelha, foi socorrida pelo departamento médico da instituição e conduzida em uma ambulância até o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Saracuruna (distrito de Duque de Caxias). Ali foi submetida a cirurgia para retirada do projétil e, na noite desta sexta, estava em estado “estável”.

A Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Mangueirinha informou sobre uma troca de tiros entre policiais e criminosos na localidade conhecida como Lixeira.

Em nota assinada pelo diretor-geral Artur Nogueira Gomes, o Colégio Pedro II afirma que “estamos sujeitos a eventos do tipo todos os dias e em todos os lugares, por conta da crescente violência em nosso Estado” e que o colégio “está inserido em uma das regiões de menores Índices de Desenvolvimento Humano (IDHs) da Baixada Fluminense e se orgulha disso”.

O texto continua: “Acreditamos que somente com educação de qualidade esse quadro de desenvolvimento humano, de violência e insegurança será revertido. Não nos abalaremos com o ocorrido e continuaremos aqui, colaborando com o desenvolvimento da região, da Baixada Fluminense, do nosso Estado e do nosso País”.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Fonte: Estadao Conteudo