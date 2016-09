Alexandre Borges pode processar jornalistas após divulgação de vídeo íntimo

O ator Alexandre Borges estaria estudando processar os jornalistas Léo Dias, do jornal “O Dia” e Fabíola Reipert, do portal R7, que vazaram, na última sexta-feira (16), vídeos de momentos íntimos do ator da Rede Globo. A informação foi dada por uma fonte ligada a Borges, que ficou muito decepcionado com o episódio, e teria até chorado com a divulgação dos conteúdos, gravados sem sua autorização ou conhecimento.

Leia também: Vazam nudes de Veridiana Freitas, ex-participante de “A Fazenda”

Alexandre foi casado por mais de 20 anos com a atriz Júlia Lemmertz, de quem se divorciou ano passado. Ele pode engrossar a fila dos que já processaram a jornalista, como a atriz mirim Larissa Manoela, de “Cúmplices de um Resgate”, do SBT, que entrou na justiça contra Fabíola, conseguindo que ela fosse proibida de falar o seu nome.