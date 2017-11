Agentes cercam área de tentativa de roubo de carro-forte em SP

Tweet no Twitter

Criminosos fortemente armados incendiaram veículos, atacaram um carro-forte e trocaram tiros com policiais militares na tarde desta sexta-feira, 10, em São Mateus, na zona leste de São Paulo. Não há informação de feridos.

A corporação montou um cerco por volta das 15h30 na região para localizar e prender os suspeitos. As buscas contam com helicóptero da PM, que sobrevoa a região.

No início da noite, agentes cercavam a área próximo ao local da tentativa de roubo após receber denúncia de que uma pessoa estaria sendo mantida refém por um criminoso. No entanto, a corporação não confirmou se há relação com o assalto ao carro-forte.

Segundo a Polícia Militar, o grupo usou uma metralhadora .50, de alto poder destrutivo, para atacar o carro-forte na altura do número 200 da Avenida Ragueb Chohfi e fugiu. A polícia não informou se eles conseguiram roubar dinheiro do veículo. Na fuga, o bando incendiou veículos para dificultar a perseguição policial. Agentes chegaram a trocar tiros com os criminosos, e um carro foi abandonado em uma comunidade de São Mateus.

Fonte: Estadao Conteudo