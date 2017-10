Agente fazendário acusado de integrar quadrilha de Sérgio Cabral deixa prisão

O agente fazendário Ary Ferreira da Costa Filho, acusado de atuar como operador financeiro no esquema de corrupção do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral (PMDB), deixou a cadeia pública José Frederico Marques, em Benfica (zona norte do Rio), por volta das 10h50 deste sábado (21).

Preso no dia 2 de fevereiro, na sexta-feira (21) ele foi condenado a nove anos de prisão por lavagem de dinheiro, mas foi autorizado pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal, a recorrer da sentença em liberdade. Costa Filho deixou a prisão acompanhado por dois advogados, mas nenhum deles conversou com a imprensa.

Também na sexta-feira (20) ele foi denunciado novamente à Justiça por outros crimes de lavagem de dinheiro.

Fonte: Estadao Conteudo