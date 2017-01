Adolescente tem grande parte do corpo queimada com explosão em lancha no RJ

Um adolescente de 14 anos teve grande parte do corpo queimada após a explosão em uma lancha em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro, na manhã deste sábado. O jovem foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Pedro II, na capital.

Além dele, outras cinco pessoas ficaram feridas, entre as quais uma criança de 11 anos. Todas foram atendidas no Hospital de Japuíba em Angra. O acidente foi de manhã e os bombeiros foram acionados às 10h30. As vítimas estavam prestes a embarcar quando a explosão aconteceu. A lancha estava ancorada no cais da marina da Ribeira. O caso está sendo acompanhado pela Capitania dos Portos.

Fonte: Estadao Conteudo