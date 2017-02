Um jovem de 13 anos caiu de uma árvore enquanto assistia a partida de futebol Vasco x Bangu, nessa quinta-feira (2), na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ryan sofreu traumatismo craniano e está em coma. Ele está internado no Hospital Municipal Albert Schweitzer.

Ryan é apaixonado por futebol e torcedor do Flamengo. Segundo moradores, é comum crianças subirem nas árvores no entorno do estádio para assistir aos jogos. As mais altas são escolhidas pela melhor visibilidade para o campo.