Acidente no Rodoanel causou vazamento de 25 mil litros de diesel

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

O acidente que envolveu quatro caminhões e três carros no Rodoanel Mario Covas, nas proximidades de São Bernardo do Campo, no ABC paulista, causou o vazamento de cerca de 25 mil litros de óleo diesel transportado por uma das carretas. O líquido escorreu pela pista, que fica sobre a represa Billings.

O grave acidente matou uma pessoa e deixou três feridos na rodovia Rodoanel Mario Covas. Segundo a SPMar, concessionária que administra a via, a colisão ocorreu por volta das 6h50. A ocorrência foi aberta no Corpo de Bombeiros por volta das 6h57, que enviou 14 viaturas ao local. O fogo foi controlado por voltas das 8h.

O Policiamento Rodoviário informou que uma equipe especializada fará a avaliação da via para averiguar se houve dano à estrutura da ponte. Por isso, ainda não há previsão de liberação para o tráfego.

Fonte: Estadao Conteudo