Acidente entre carretas mata uma pessoa e paralisa trecho do Rodoanel

Um grave acidente envolvendo dois caminhões e três carros matou uma pessoa e deixou pelo menos três feridos no Rodoanel de São Paulo, nas proximidades de São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Após o engavetamento, que ocorreu por volta das 6h48 desta sexta-feira, 9, ocorreu explosão e um líquido químico não identificado escorreu pela pista e atingiu as margens da represa Billings.

O acidente ocorreu sobre uma ponte e o fogo foi extinto pelo Corpo de Bombeiros, que enviou 14 viaturas ao local, por volta das 8h. As informações são da SPMar, concessionária que administra a via.

Até às 9h30, a pista externa da rodovia, no sentido Via Dutra e Rodovia Ayrton Senna seguia totalmente bloqueada e os veículos envolvidos no acidente permaneciam na pista, causando congestionamento. Ainda não há previsão para a liberação da pista.

