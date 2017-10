Acidente com mototaxista causa revolta na Rocinha

Um protesto de motoqueiros na autoestrada Lagoa-Barra trouxe mais uma vez tensão à Rocinha no início da tarde deste sábado (28/10), depois que um mototaxista sofreu um acidente na localidade do Laborioux, no pico da favela. De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Militar, dois homens – o mototaxista e o passageiro – sofreram um acidente de moto quando tentavam fugir por não obedecerem a ordem de parada de policias do Batalhão da Polícia de Choque.

Segundo a PM, os dois feridos foram levados para o Hospital Miguel Couto e não portavam qualquer tipo de documentação. A polícia afirma que o mototaxista bateu em um muro durante a fuga, versão que é contestada por familiares, segundo a Globonews.

A reportagem falou com familiares do mototaxista, que informaram que houve uma perseguição e que policiais atiraram nos rapazes. A PM não confirma essa informação.

A notícia do acidente revoltou os moradores da Rocinha, que desceram para a auto estrada Lagoa-Barra em protesto contra a violência policial e tumultuaram o trânsito, obrigando a CET-Rio a interditar algumas vias no entorno da favela. No final da tarde o trânsito foi liberado.

A Rocinha vive em constante tensão há mais de um mês, quando uma guerra entre traficantes forçou a polícia a aumentar seu contingente. As Forças Armadas também foram convocadas para ajudar a debelar o conflito. Desde então, a PM e as Forças Armadas realizam sucessivas operações para encontrar os bandidos envolvidos em uma guerra para tomar o lugar do chefe do tráfico local.

Fonte: Estadao Conteudo