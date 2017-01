58 dos 184 foragidos em Manaus são recapturados; IML libera 14 corpo

Cinquenta e oito presos, dos 184 foragidos após o massacre no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em Manaus, foram recapturados, segundo informações da Secretaria da Segurança Pública do Amazonas. No Instituto Médico Legal (IML), 38 dos 60 mortos entre domingo, 1º, e segunda-feira, 2, já foram identificados e 14 corpos foram liberados.

Durante entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, 4, representantes da Segurança Pública do Estado do Amazonas rebateram as alegações do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, de que a Secretaria de Segurança “sabia que poderia ocorrer uma fuga” de detentos, no domingo. A pasta voltou a tratar a morte dos 60 presidiários como inevitáveis. “Foi uma briga entre facções”, repetiram várias vezes as autoridades presentes na entrevista.

“Foi desenvolvido um plano de contingência. É claro que o sistema de inteligência sabia da possibilidade de confusão no sistema prisional, mas isso não implica em sucesso ou não de evitarmos ou não as fugas”, afirmou o diretor do Centro Integrado de Comando e Controle do Amazonas, coronel Oliveira Filho.

O secretário de Segurança Sérgio Fontes informou que pelo menos nove túneis foram descobertos em 2016, evitando outras fugas em massa, e defendeu que as ações preventivas do comitê local evitaram mais mortes no confronto entre detentos das facções Família do Norte e PCC.

“Contingência não é prevenção. Contingência é depois do fato acontecer. Esse plano evitou que mais ocorrências acontecessem dentro dos presídios. Os presos tinham um plano de fazer ‘lombrar’ e de fugir. Eles não mudaram isso e continuam pensando. Me aponte um presídio no Brasil onde os presos não pensem em fugir ou fazer rebelião”, declarou Oliveira Filho.

Dos 184 foragidos, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, apenas 58 foram recapturados. No Instituto Médico Legal (IML), 38 dos 60 mortos entre domingo e segunda-feira já foram identificados, sendo 14 liberados.

Funk

Na tarde desta quarta-feira, um funk supostamente de autoria de membros da Família do Norte circulou pelas redes sociais e ganhou a atenção da mídia local. A música exalta a parceria da facção com o Comando Vermelho e descreve a rivalidade com o PCC.

