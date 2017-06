Ônibus articulado é incendiado em corredor da zona norte do Rio

Tweet no Twitter

Um ônibus articulado do BRT foi incendiado por manifestantes na Avenida Edgard Romero, altura de Vaz Lobo, na zona norte do Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira, 8. A via está fechada nos dois sentidos. Segundo a Polícia Militar, o protesto seria contra a morte de uma pessoa após perseguição policial na região.

O Centro de Operações da prefeitura do Rio (COR) emitiu aviso pedindo para que motoristas evitam a região: “Atenção: incêndio em ônibus fecha os dois sentidos da Avenida Edgard Romero, na altura da Rua Manuel Machado, em Vaz Lobo. Evite a região”.

Parte do comércio na região foi fechado. Equipes do 9º Batalhão de Polícia Militar (Rocha Miranda) estão no local.

Fonte: Estadao Conteudo