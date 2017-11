Das lavouras de cana ao padre irlandês. Conheça a vida de Vanderlei Cordeiro de Lima, um dos maiores atletas do Brasil

A corrida entrou na vida de Vanderlei Cordeiro de Lima meio que de brincadeira, ainda no interior do Paraná. A vida difícil na infância serviu como estímulo para o garoto que queria correr só para poder viajar. Acontece que o talento do ex-bóia-fria o levou para o mundo e garantiu, além das viagens, o melhor resultado brasileiro na maratona olímpica.

Assista o #MinhaBrasília desta semana e se apaixone por Vanderlei Cordeiro de LIma