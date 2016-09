TV infantil tem comerciais que não interessam às crianças

Assim como a existência da “classificação indicativa”, que acaba de sofrer alterações, a propaganda ou não nos programas infantis é uma discussão que se arrasta há anos, sem conclusões mais seguras sobre o que pode ou não ser veiculado, o que é ou não permitido.

Méritos à parte, o que se exige nessas e em outras tantas situações é que o bom senso e o bom juízo prevaleçam. Só isto já será o suficiente, antes de qualquer imposição ou de algo que se insista em transformar em lei.

O que mais tem chamado a atenção nos canais dirigidos ao público infantil é a existência de uma programação comercial que nem sempre se ajusta ao seu público alvo.

Para quem pode servir remédio para celulite, no meio de um desenho da “Peppa”, como o Discovery tem apresentado ou mesmo a “subliminar” da Jequiti, com sua marca grotescamente desenhada pelo SBT no chão do estúdio do “Bom Dia & Cia.”? Criança nenhuma, até prova em contrário, tem algum interesse em perfumes com marcas de artistas, que eles nem conhecem, ou cremes de beleza para pele, rosto ou corpo.

São iniciativas que, antes de tudo, intrigam: qual a verdadeira utilidade delas?

Quebra de protocolo

Em entrevista a Cinthia Martins, do SporTV, João Carlos Martins lembrou de uma reportagem especial que ele gravou em homenagem ao maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima – sua inspiração para se tornar maestro depois dos problemas nas mãos.

A emoção tomou conta e não foi possível continuar a conversa. A cena terminou com um beijo carinhoso da repórter no maestro, quebrando o protocolo jornalístico, mas muito adequado à emoção do momento.

Não é interessante?

Durante a campanha eleitoral, o que mais se vê na televisão é candidato comendo pastel e tomando café em boteco.

Depois de eleitos, a vontade de comer pastel ou encarar coxinha e ovo de estufa passa misteriosamente.

Com toda certeza

Basta acompanhar a propaganda gratuita dos candidatos a vereador para verificar que a maioria não tem a menor noção de como usar o espaço na televisão e da total ignorância de quanto ele vale.

Alguns se dão ao capricho de aparecer com cachorro na mão ou vestidos de palhaço.

Avacalhação

As leis eleitorais deveriam ser mais rigorosas neste aspecto, porque o mínimo que se espera dessas pessoas é um comportamento mais adequado para entrar na casa dos outros.

O que se constata é exatamente o contrário. Quanto mais esculhambado, melhor.

Tem conversa

Desligado da BandSports, Ivan Zimmermann passou a chamar atenção dos canais fechados. Embora ninguém confirme nada por enquanto, já tem conversa rolando.

Independentemente de qualquer coisa, ele continua na rádio Bradesco, que é do Grupo Band.

Um a um

O que se informa na Band, naquilo que diz respeito ao seu esporte, é que todos os seus integrantes, com contrato em vigor ou não e sem qualquer exceção, serão chamados para reduzir salário.

É a única maneira, informa-se, de manter o emprego de todos.

Surfistinha

Foi confirmada para 8 de outubro, 22 horas, no canal Premium da Fox, o Fox 1, a estreia de “#MeChamaDeBruna”, série em 8 capítulos, que relata um momento da vida de Raquel Pacheco, paulista de classe média, ao se tornar garota de programa.

A atriz Maria Boop faz o papel. Direção da Marcia Faria.

Lista de pedidos

Com as suas filas de novelas e respectivos autores definidos para os próximos três anos, a Teledramaturgia da Globo tenta agora administrar os inúmeros pedidos de reservas que chegam para os principais atores do elenco.

Claudia Raia e Bruna Marquezine, do lado das mulheres, são as mais procuradas. Quanto aos homens, Tony Ramos segue com folga na liderança.

De qualquer forma

Já de algum tempo a Globo limitou o número de reservas para cada produção.

Isto, de certa forma, facilitou um pouco. O principal desafio ou a dor de cabeça de agora é tentar atender a todos e fazer justa distribuição dos nomes principais.

Bate – Rebate

· No “Conexão Repórter”, do Roberto Cabrini, neste domingo, no SBT, entrevista com Eduardo Cunha e a mulher dele, Cláudia Cruz.

· No plano apresentado pelo autor Gustavo Reiz para “Belaventura”, estão previstas gravações em diversos pontos da Europa…

· … Record e a produtora Casablanca estão tentando se entender sobre isso.

· A Record ainda não confirma, mas internamente já se dá como certa nova temporada do “Power Couple” no ano que vem.

· Maíra Charken virou definitivamente repórter do “Vídeo Show”…

· … E tem se colocado à frente dessas funções de uma forma das mais simpáticas.

· “Mister Brau” vai iniciar agora as gravações de uma nova temporada…

· … O elenco, liderado por Taís Araújo e Lázaro Ramos, não deve sofrer alterações.

· Fabiula Nascimento é outro nome para o elenco de “Jogo da Memória”, novela de Lícia Manzo, próxima da Globo na faixa das 23 horas.

C´est fini

O desejo da direção do SBT é iniciar quase que imediatamente a produção do reality de casamentos e promover a sua estreia ainda este ano, entre outubro me novembro.

Chris Flores, que por causa dele deixou a Record, e Carlos Bertolazzi serão os apresentadores.

