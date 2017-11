Toque Francês

Tweet no Twitter

O fim de semana foi movimentado em Brasília com a festa caprichada de lançamento do novo relógio da marca francesa Cartier. O encontro, que apresentou em primeira mão o modelo Panthère, foi prestigiado.

Noite promovida pela Grifith Joalheria em conjunto com a escritora Isabella Carpaneda e o marido, o cirurgião plástico Carlos Carpaneda, que receberam na belíssima residência do casal no Lago Norte.

O vermelho ganhou destaque no evento com ambientação assinada por Valéria Leão Bittar e catering da Due Amicci, com destaque para os risotos servidos. Para refrescar, doses generosas de champanhe Taittinger.

A área em volta da piscina, com direito a cascata, concentrou a maioria dos seletos convidados, que além de conferir de perto o novo modelo de relógio, ainda se divertiram ao som do DJ brasiliense Sony.