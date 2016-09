Pessoal, começa hoje 16/09 e vai até domingo o Startup Weekend – Fintech Brasília.

Será um encontro de 54 horas, para que desenvolvedores, designers, profissionais do setor financeiro e empreendedores desenvolvam ideias de negócio em startups que inovem o setor financeiro. Uma tremenda oportunidade de aprendizado e networking e para tirar aquela ideia da cabeça e partir para ação!

Mas, o que são Fintechs? São empresas de tecnologia que atuam no ramo financeiro e que, como Startups, começam pequeno, com poucas pessoas e recursos, e apostam na criação de novos modelos de negócio com grande potencial de crescimento. São empresas que estão revolucionando industrias tradicionais, como a música (Spofty), transporte (Uber) e hospedagem (AirBnb), e que agora chegam a industria financeira.

E não é de hoje que estão aguardando a chegada delas. Em 1994, Bill Gates previu o seu surgimento com a seguinte máxima: “atividades bancárias são essenciais, bancos não”. Passados 22 anos, essa visão de futuro tem se tornado cada vez mais real. Uma pesquisa do Goldman Sachs constatou que 33% dos millennials – aqueles nascidos entre os anos 1980 e 2000 – acreditam que não vão precisar de um banco em cinco anos; e metade diz esperar que seus serviços sejam prestados por startups.

No Brasil, o movimento é mais recente. Um estudo promovido pela Fintech Lab sobre o cenário brasileiro de fintechs mapeou, em 2015, cerca de 130 negócios do tipo no país. Estimamos que o investimento em fintechs no ano passado foi de aproximadamente R$ 200 milhões. Em 2016, espera-se que esse volume de investimentos dobre.

E você pode fazer parte disso! Inscreva-se Startup Weekend Fintech Brasília que vai acontecer nos dias 16, 17 e 18 de setembro, no Edifício Sede do Banco do Brasil (SAUN QUADRA 5 LOTE B).

