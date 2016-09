Série B pode ficar sem televisão aberta no ano que vem

Ainda não é possível cravar qual será o destino do campeonato brasileiro, Série B, no ano que vem, naquilo que diz respeito a televisão aberta.

A Rede TV!, desde a desistência da Bandeirantes, se acertou com a Globo e a Sport Promotion para fazer um jogo da tarde de sábado.

Isto vem acontecendo normalmente, inclusive contando com o trabalho de três grandes expressões do jornalismo esportivo, Silvio Luiz, Juarez Soares e Luiz Ceará.

Mas, se de um lado, os registros de audiência são considerados muito bons para os padrões atuais da emissora, o seu resultado comercial vem deixando a desejar e muitas vezes tem interferido de forma direta na própria qualidade ou falta dela em várias transmissões.

A Série B, independentemente de quais clubes venham a disputá-la em 2017, data hoje, tem fortes possibilidades de ficar de fora da televisão aberta em 2017. O panorama, no todo, é dos mais sombrios.

TV Tudo

Coloca no papel

É de chamar atenção a quantidade de apresentadores, hoje na Globo, que saiu da Bandeirantes.

William Bonner, Chico Pinheiro, Carla Vilhena, Mariana Ferrão, boa parte dos CQCs e agora, mais recentemente, Aline Midlej são só alguns.

Celeiro

Se perguntar a qualquer um deles, que deixaram a Bandeirantes em diferentes períodos, todos têm o maior carinho e guardam as melhores recordações da casa.

Chama o fato da Band, em qualquer aceno da concorrência, não conseguir segurar ninguém.



Você sabia?

Antes de contratar a Danielle Dahoui, para apresentar o “Hell’s Kitchen: Cozinha sob Pressão”, o SBT chegou a procurar e conversar com Paola Carosella, jurada do “MasterChef”.

Alegando compromisso com a Band, ela não aceitou.

Seria o próximo trabalho

O ator Domingos Montagner, morto na última quinta-feira no Rio São Francisco, deveria iniciar no próximo dia 23, em São Paulo, os ensaios com o elenco da série “Carcereiros”.

José Eduardo Belmonte, diretor do programa, surpreendido por essa fatalidade, ainda não se manifesta sobre o futuro desta produção.

Trabalho não falta

Não são poucos os projetos endereçados a Marcelo Serrado na Globo. Depois de “Velho Chico” ele fará “Pega Ladrão”, na fila das 19h e substituta de “Rock Story”.

Além disso, está em desenvolvimento, sob encomenda para o ator, uma série de comédia, escrita por Cláudia Tajes, que trabalhou com Serrado em “A mulher da sua vida”, exibida no “Fantástico”.

Programa diferente

No “Programa do Jô”, nesta segunda-feira, Juliana Paes e a dupla Simone e Simaria serão as convidadas.

Nunca, em toda a sua história na Globo, em vez de universitários, como normalmente acontece, a plateia foi ocupada pelo pessoal de um fã clube.



Precisa avisar

Até prova em contrário, os donos da Rede TV! são Amilcare Dallevo e Marcelo de Carvalho.

O “Rede TV News”, principal informativo da casa, está indo ao ar precariamente, porque o uso de câmeras foi limitado. Uma ordem que ninguém entende. Os principais inimigos de algumas emissoras estão dentro delas próprias. Jogam contra descaradamente.

Bate e volta

Buddy Valastro chega no dia 26 ao Brasil e faz a final do “Batalha dos Cozinheiros”, na Record, dia 27.

E volta imediatamente para os Estados Unidos.



Passo a passo

Número 1 da Teledramaturgia da Globo, Silvio de Abreu aprovou os seis primeiros capítulos de “O Homem Errado”, novela das 21h que estreia no segundo semestre de 2017.

As autoras Thelma Guedes e Duca Rachid aguardam agora resposta sobre o segundo bloco. Se nada mudar, Cauã Reymond viverá o protagonista.

Festival do pi

A Record é outra, pelo menos no trato com o programa do Fábio Porchat. A produção trabalha com liberdade, porque não existem restrições quanto a presença de quem quer que seja.

A única vigilância ainda é quanto aos palavrões. Existe a ordem para o efeito sonoro do “PI” cobrir a todos, dos mais aos menos elevados.

Bate – Rebate

· Oliveira Andrade renovou contrato com a Bandeirantes.

· Brasília, em pouco tempo, terá edição local ampliada do “Cidade Alerta”.

· Record, tentando alavancar o “Programa do Porchat”, tem colocado chamadas entre “A Terra Prometida” e o “Jornal da Record”.

· “Duelo de Mães”, novo programa da Ticiana Villas Boas no SBT, já está em busca das mães de famosos que irão participar…

· … A estreia está confirmada para 21 de outubro. A ideia é começar a gravar na última semana do mês.

· A Record vai completar 63 anos de história no próximo dia 27…

· … Não há, até o momento, solenidades marcadas para a data.

· O “Roda Viva”, com Mário Sérgio Cortela, anunciado para semana passada, mas que teve sua exibição cancelada por causa da greve na Cultura, irá ao ar na noite desta segunda.

· A produtora Floresta vai abrir negociações com o Multishow para viabilizar a segunda temporada de “Estranho Show de Renatinho”, liderado por Tatá Werneck.

C´est fini

A Eyeworks recebeu sinal verde da Band para dar início a produção do “Kitchen Nightmares”, novo reality que tem a proposta de salvar restaurantes à beira de fechar as suas portas.

O trabalho será acelerado no decorrer das próximas semanas, mas a estreia só será em janeiro.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!