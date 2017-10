Sensualize com Anitta no Estádio Nacional

Tweet no Twitter

Anitta é a nova musa da Festa Sensualize! Então prepara a fantasia porque na edição especial de Halloween ninguém vai ficar parado! No feriado de 02 de novembro, “Dia de Los Muertos”, no Estádio Nacional de Brasília você tem um encontro marcado com nossa diva da música pop “Anira”!

Atrações

Especial de Halloween

Cenografia de arrepiar

Prêmio para a melhor fantasia

Atração bafônica surpresa!

Line Up completo em breve

Ingressos

Promocional online

Área Bang: R$ 50,00

Front Stage Sua Cara: R$ 110,00

Alunos da UnB

Área Bang: R$ 40,00

*Valores dos ingressos sujeitos à alterações sem aviso prévio.

Mais Informações

Telefone: (61) 2626-2701

(61) 2626-2701 Classificação: 18 anos

juliojardim.jornaldebrasilia@gmail.com