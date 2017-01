Rede TV! inicia em fevereiro gravação do game “O Céu é o Limite”

Tweet no Twitter

A Rede TV! inicia no próximo mês as gravações do game show “O Céu é o Limite”, apresentado por Marcelo de Carvalho e previsto para estrear em março. É a sua principal aposta neste semestre e a emissora, antes de tudo, esclarece que o formato não tem qualquer relação com o antigo programa de J. Silvestre.

A Endemol é a responsável pela comercialização, mas foi o próprio Carvalho, durante passagem pela Itália, que se interessou em trazê-lo para o Brasil. Lá, é conhecido como “L’Eredità” e exibido diariamente pela RAI (a maior rede de TV italiana) há quase 15 anos, além de ter versões produzidas na Espanha, França e México, entre outros países.

O programa será apresentado do estúdio D, o mesmo do “Mega Senha” que tem capacidade para 115 convidados.

Para sua realização, haverá a necessidade de importar equipamentos, alguns deles bem específicos, destinados à captação de imagem e iluminação. Outros equipamentos serão desenvolvidos pelo núcleo de tecnologia e operações da própria Rede TV!.

A versão brasileira terá poucas modificações em relação ao original, dentre elas, a participação de duas celebridades a cada edição, que em uma rodada determinada poderão ajudar os participantes.

TV Tudo

Competição

O “L’eredita” é definido como um game show de conhecimentos gerais, que traz diferentes desafios a cada edição.

São sempre seis participantes enfrentando rodadas de perguntas eliminatórias e cada eliminado acaba deixando seu dinheiro para outro jogador.

Como detalhe: aquele que chegar à final, ganhando ou perdendo o dinheiro acumulado, poderá retornar na semana seguinte para jogar outra vez, daí o título “O Céu é o Limite”. Carvalho gravou o primeiro piloto do programa nos estúdios da própria RAI.

Pensa melhor

O SBT registrou a marca “Super Sábado”, que, segundo alguns, é o título do novo programa de Celso Portiolli para as tardes de sábado, previsto para estrear dia 4 de março.

Esse negócio de “Super” é complicado. Vai que não dá certo!

Tão estranho quanto o “Sensacional” da Rede TV!.

Entrega

No ar em “Dois Irmãos” na Globo como o poeta Abbas, o paulista Munir Pedrosa fez uma preparação especial para compor o personagem. Ele teve aulas de árabe durante dois meses e meio e precisou emagrecer 10 quilos para dar vida ao poeta que participa de duas das três fases da série. Agora, ele prepara a estreia da peça “Hotel Mariana”, em março, em São Paulo. Além de atuar, Munir é um dos autores do espetáculo que tem tom documental baseado na tragédia de Mariana ocorrida há pouco mais de um ano.

Túnel do tempo

“A Força do Querer”, substituta de “A Lei do Amor” na Globo, terá uma passagem de tempo.

A história de Glória Perez vai começar 15 anos antes dos dias atuais.

Último da série

O “Esporte Espetacular” encerra neste domingo a série “Grandes Clubes do Mundo”.

Depois de Barcelona, Real Madrid e Manchester United, chega a vez do Bayern de Munique, da Alemanha. O repórter Eric Faria vai contar a história da perseguição sofrida pelo clube da Baviera pelos nazistas, por ter dirigentes judeus em seu quadro e entrevistar os brasileiros Douglas Costa (foto) e Rafinha, além de Élber e Jorginho, ex-jogadores que até hoje são ídolos da torcida.

Próxima das 11

Sophie Charlotte, Daniel de Oliveira, Renato Góes, Natália do Vale, Susana Vieira, Antônio Calloni, Cássia Kis, Marcos Palmeira, Maria Casadevall e Gabriel Leone são os nomes confirmados na próxima novela das 11 da Globo, “Os Dias Eram Assim”.

As gravações começam segunda-feira no Chile.

Band 1

Muito tem se falado nos interiores da Bandeirantes sobre novos investimentos na programação. Investimentos por meio de novas parcerias, inclusive na área de dramaturgia.

Sobre o assunto a emissora enviou a seguinte resposta: “No momento não temos parcerias programadas com produtoras para séries e novelas, mas, obviamente, isso não significa que deixaríamos de considerar eventuais oportunidades”.

Band 2

Sobre a possibilidade de colocar novelas brasileiras no atual horário das turcas, tudo indica que este desejo não existe.

A Band alega que possui um grande estoque “para os próximos anos”. E que “histórias não faltam”.

Cinema

O filme “Gostosas, Lindas e Sexies”, produzido pela Santa Rita Filmes e distribuído pela Paris Filmes e Downtown Filmes, chegará aos cinemas em 20 de abril.

No elenco Carolinie Figueiredo, Cacau Protásio, Mariana Xavier e Lyv Ziese.

Dupla Identidade

Questionada, Glória Perez revela que poderá escrever uma outra temporada da série “Dupla Identidade”. A primeira foi protagonizada por Bruno Gagliasso.

Assassina

A autora inclusive não descarta a possibilidade de uma mulher protagonizar o retorno de “Dupla Identidade”.

Mas, por enquanto, a prioridade da Glória atende por “A Força do Querer”.

Bate – Rebate

· Começam dia 6 de março no Teatro Folha, em São Paulo, as aulas da nova edição do curso de atuação da Casa Aguinaldo Silva de Artes. Duração de 9 meses.

· Segundo a Crowley( instituto que mede as execuções de músicas nas rádios), foram estas as mais tocadas no país em 2016…

· …”Seu Polícia”, com Zé Neto e Cristiano, ficou em primeiro lugar, seguida de “Infiel”(Marília Mendonça); “Pronto, Falei”(Eduardo Costa); “Romântico Anônimo”(Marcos e Belutti com Fernando Zor), e “Medo Bobo”(Maiara e Maraísa).

· Globo vai apoiar o Rio Open, que acontece entre os dias 20 e 26 de fevereiro.

· Ricardo Boechat volta dia 18 à bancada do “Jornal da Band”…

· … Já Renata Fan e Neto, na mesma Band, reassumem seus esportivos dia 23.

· A série “Raízes”, exibida pela Globo, colocou o History em terceiro lugar entre os canais pagos. Uma grande produção, sem dúvida.

· Monica Iozzi, que vem aí com a série “Vade Retro” na Globo, é dura na queda…

· …Mesmo bombardeada, xingada… nas redes sociais, ela não abandona suas posições políticas.

· Globo está muito adiantada no roteiro de “Os Trapalhões”…

· … Mas o elenco ainda é motivo de dor de cabeça.

C´est fini

O Sportv vai exibir com exclusividade, em todas as plataformas, a estreia do Corinthians na Flórida Cup.

Transmissão dia 18, a partir das 22h.

Já a estreia de Rogério Ceni como técnico do SPFC, dia 19, terá transmissão da TV pega e também da Band no sistema aberto.

Ficamos assim. Mas amanhã tem mais. Tchau!